Koyun sürüsünün ana yolda ne işi var?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz Pazar günü Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gelirken karşılaştıkları fotoğraftaki bu görüntüyü bizlere ileterek sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen yerin Kermiya – Alayköy arasında yapılan çift şerit çevre yolu olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Özellikle çift gidiş geliş anayolda koyun sürüsünün geçiş yapması oldukça tehlikeli bir durum” diye konuştular.

Ancak hayvancılıkla uğraşan bölge sakinlerinin küçük baş hayvanlarını otlatabilmek için bir meradan başka bir meraya geçmek amacıyla bu yolu kullandıklarını belirten vatandaşlarımız, “Yapılan yolun bir yerine altından hayvanların geçebileceği büyük büz yerleştirilmiş olsa bölge sakinleri de hayvanlarını buradan geçirebilecekti” dediler.

Fakat küçükbaş hayvan sahiplerinin de biraz bilinçli olarak hayvanlarını trafiğin yoğun saatlerinde anayoldan geçirmemeleri gerektiğini belirten vatandaşlarımız, diğer sürücülerin bu yolu kullanırken dikkatli olmalarını istediler.

