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Köylülerde başıboş köpek tedirginliği

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı köylü vatandaşlarımız, Av sezonu boyunca bahçelere veya av meralarına bırakılan köpeklerin son günlerde köylerini istila ettiği dile getirerek bu konudaki tedirginliklerini bizlerle paylaştılar.

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Köylülerde başıboş köpek tedirginliği
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“Köyümüz başıboş köpek istilasına uğradı. Birkaç tane de değil onlarca köpek köy içinde dolaşıyorlar” diyen vatandaşlarımız, bu aç hayvanların durumunun ne olacağını, kimin ilgileneceğini sorguladılar.
Bu hayvanların acıktıklarında, ya bir tavuk kümesine ya da bir hayvan ağılına gireceklerini ifade eden Mehmetçik köyünden vatandaşlarımız “Polis sahipsiz köpeklere bir şey yapamıyor. Belediye de aynı durumda” diyerek hayvan sever derneklerini göreve davet ettiler.
Bir üreticinin başı yanmadan bu hayvanlara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız, devletin bu başıboş hayvancıklara sahip çıkarak onları hayvan barınaklarına bırakmaları gerektiğini sözlerine ekleyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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