Komşunun bahçesine yaprak döktüğü için ağaç mı kesilir?

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’nın Maraş bölgesinden ulaşan bir vatandaşımızdan gelen şikayeti sizlere paylaşıyoruz.

Vatandaşımız kendisinin Mağusa’da Maraş Piyale Paşa mahallesinde yaşadığını belirterek burada bulunan 60 yıllık bir ceviz ağacının, yaprak dökmesi yüzünden yan komşusunun ve karşı komşusunun evini kirletmesi sonucu Kaymakamlık ve Tarım Dairesi ağacı kesme kararı aldığını bize gönderdiği belgeyle paylaştı.

Bu ağacın kesilmesinin yan komşuları tarafından talep edilmiş ve Kaymakamlık ile Tarım Dairesi tarafından onaylandığını söyleyen vatandaşımız “Bu kararın yeniden değerlendirilmesini talep ettiğimiz halde kurumlar bahse konu ağacımızı kesmek için bize 2 haftalık bir süre tanımışlardır

Kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi ve duyarlılığın artırılması için desteğinize ihtiyacımız var” dedi.

Dünyadaki başka ülkelerde ağaç sadece kamu malına zarar verirse kesildiğini ifade eden vatandaşımız “Bizim ülkemizde ise ağaç kesmek için komşunun bahçesini kirletmesi yeter” diyerek bu yapılmak istenenin kamu yararına olmadığını sözlerine ekledi.

