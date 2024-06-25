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Klima kaynaklı hastalıklar tavan yaptı

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Klima kaynaklı hastalıklar tavan yaptı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, son günlerde ülkemizde gribal enfeksiyon ve kas ve eklem ağrıları şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısının oldukça fazla olduğu kaydedilmekte.
Bu şikayetlerle hastanelere giden vatandaşların artışından dolayı bazı şeylerden şüphelenen doktorlar özellikle klimalı ortamlarda bulunan hastalara hastalıklarının kaynağının klima olabileceğini söyledikleri bize gelen bilgiler arasında bulunmakta.
Doktor veya uzmanlar klimaların; gribal enfeksiyonlar, bazı viral üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, kas ağrıları ve kas tutulması, yüz felci ve klimalardaki bakterilerin yol açtığı zatürreye neden olabileceği uyarısı yaparak “Özellikle çocuklar, yaşlılar, üst ve alt solunum yolu ile ilgili kronik hastalıkları olanlar klima kullanımında tehlike altındadır” diyerek uyarı yapıyorlar.
Klimaların direkt olarak kişinin üzerine soğuk hava üflemesi, yüzdeki sinir kılıfı üzerine etki ederek, ödem ve yüz felci oluşturabileceğine de dikkat çeken uzmanlar, klimaların üflediği hava ve ortama yaydığı tozlar, özellikle alerjik bünyeli kişilerin şikâyetlerini ve krizlerini tetikleyerek, astım krizlerinin ortaya çıkmasına ve şiddetli kuru öksürüklerin oluşmasına yol açabileceğine vurgu yapıyorlar. Bu nedenle de alerjik bünyesi olan kişilerin, ani ısı değişikliklerinden kaçınmaları gerektiğini belirten uzmanlar, klima kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiğini kaydediyorlar.
 
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