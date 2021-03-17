Kıyıya 0 ağ atarak balık avlanır mı?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı olta balıkçılığı meraklısı vatandaşlarımız geçtiğimiz hafta sonu Karpaz bölgesinde şahit oldukları bir durumu bizlere ileterek sitemlerini paylaştılar.



Yıllardır olta ile balık avlayarak güzel bir hobi edindiklerini dile getiren vatandaşlarımız, genelde kıyıya yakın yerlerde veya küçük teknelerle kıyıdan birkaç km içeride avlanmayı tercih ettikleri belirttiler.

Geçtiğimiz cumartesi günü de birlikte Karpaz bölgesi sahilinde olta ile balık avladıkları sırada kendilerinden yaklaşık 200 metre ileride bir balıkçının teknesiyle kıyıya yaklaşarak ağ attığını gördüklerini iddia eden vatandaşlarımız “Karpaz’da kıyıya 0 ağ atan bu balıkçı ne flamalı ne de ışıklı şamandra kullanmıştır” diyerek bize fotoğrafını da gönderdiler.

Bu balıkçının ağ attığı yerde derinliğin 5 metreden az olmakla birlikte ağı karadan denize dikey değil karaya paralel olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Bunun yasal olmadığını bile bile nasıl böyle avlanıyorlar anlamak mümkün değil” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

