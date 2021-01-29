Kitap kopyalamak serbest mi?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde her şeyin kopya, her şeyin sahte olduğunu ifade ederek, dün bir markette karşılaştıkları görüntü karşısında hissettiklerini bizlerle paylaşarak sitem ettiler.



Ülkemizde birçok şeyin kopyasının yapıldığını ancak özellikle kitap ve benzeri şeylerin uzun zaman emek harcanarak ortaya çıkan ürünler olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, bu nedenle kopyalamanın emeğe bir saygısızlık olduğunu vurguladılar.

Bize gönderdikleri fotoğrafın adanın en büyük marketlerinden birinde çekildiğini belirten vatandaşlarımız “Kopya kitap satmak serbest mi? Denetim yok mu bu ülkede?” diyerek sorguladılar.

Uzun zaman emek harcanarak yazılan kitapların değerinin kopya edilerek düşürülmesinin yazara saygısızlık olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, artık telif hakları yasasının uygulamaya geçmesini istediler.



