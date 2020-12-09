Kış aylarıyla gribal vakalar tavan yaptı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, kış aylarını yaşamaya başladığımız bugünlerde gribal enfeksiyon ve nezle gibi hastalıkların adeta tavan yaptığı bildirildi.



Bize ulaşan bilgilere göre, gerek devlet hastanelerinde gerekse özel hastanelerde son günlerde adeta grip ve nezle şikayetiyle başvuran hasta patlaması olduğu belirtilirken, başta küçük çocuklar olmak üzere yetişkin ve yaşlıların da nezle ve grip şikayetleri nedeniyle hastanelere başvurdukları kaydediliyor.

Ülkemizde kış aylarının gelmesine karşın etkili yağışların olmamasından ve gündüzleri sıcak, geceleri ise soğuk havaların yaşanmasından dolayı gribal enfeksiyonlar ve benzeri hastalıkların görüldüğü bildiriliyor.

Doktorların hastalara ve topluma tavsiyelerinin bol bol C vitamini türü yiyecekler tüketmeleri veyahut bu vitaminleri içeren haplar almaları olduğu bize gelen haberler arasında bulunuyor

