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Kirlenmeyen yer kalmadı

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Kirlenmeyen yer kalmadı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Karpaz bölgesi sakini balıkçı bir vatandaşımız, bize gönderdikleri bir fotoğrafla bazı kişilerin doğaya karşı ya sorumsuz olduğunu ya da çok cahil olduklarını ifade ederek düşüncelerini paylaştılar.
Balıkçı vatandaşımız, fotoğrafta görülen yerin Karpaz Liman Adası olarak bilinen yerin karşısı olduğunu belirterek “Burada avlayan ve bunları bırakan arkadaşlar. Buraya bir daha gelmeyecek misiniz? Her geldiğinizde bu lukkocuğa bu kadar çöp atarsanız burada nasıl rahat avlayacaksınız?” diyerek sorumsuzca yapılan bu hareketi kınadılar.
Ülkede her tarafın çöplüğe döndüğünü temiz kalan yerlerin kıyı alanlar ve denizlerimiz olduğunu ifade eden vatandaşımız, bu şekilde hareket eden sözde balıkçı vatandaşlarımız nedeniyle oraların da kirleneceğini sözlerine eklediler.
 
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