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Kiralık araçlara dikkat

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Kiralık araçlara dikkat
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün öğle saatlerinde Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda şahit oldukları kiralık araç dehşetine dikkat çekerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.
"Yeter yahu artık” diyerek sözlerine başlayan vatandaşlarımız, dün öğle saatlerinde yine yollarda kiralık araba terörünün az kalsın yaşanacağını kaydettiler.
“Lefkoşa yolunda çift şeride ters girmiş ve arabaların üzerine süren bir kiralık arabayla burun buruna geldik. Dörtlüleri yaktık. Hemen geriye gidin dedik. Sürücü ise "kusura bakmayın" dedi” diye konuyu aktaran vatandaşlarımız, bu durumun bir haftada ikinci kez başlarına geldiğini ifade ettiler.
Yetkilileri bir an önce göreve davet eden vatandaşlarımız, “Yapamazlarsa adam gibi "biz bu işi yapamıyoruz, beceremiyoruz" desinler ve lütfen istifa etsinler. İnsanlar ölüyor efendiler, yaşamlar, aileler sönüyor. Bilmem farkında mısınız?” diyerek isyanlarını dile getirdiler.
 
 
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