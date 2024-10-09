banner913
banner932
ABD, son 100 yılın en güçlü kasırgasından kaçıyor
ABD, son 100 yılın en güçlü kasırgasından kaçıyor
20 0
THY’nin İstanbul-Seattle uçuşunda kaptan pilot hayatını kaybetti
THY’nin İstanbul-Seattle uçuşunda kaptan pilot hayatını kaybetti
69 0
 
Gönyeli Belediye Bulvarı, Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle geçici sürelerle trafiğe kapatılacak
Gönyeli Belediye Bulvarı, Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle geçici sürelerle trafiğe kapatılacak
20 0
“Siyasi tarihimizin utanç sayfaları yazılıyor”
“Siyasi tarihimizin utanç sayfaları yazılıyor”
28 0
Tapu Dairesi çalışanı, sahte evraktan tutuklandı
Tapu Dairesi çalışanı, sahte evraktan tutuklandı
37 0
Orman Dairesi'nde sahte vardiya skandalı
Orman Dairesi'nde sahte vardiya skandalı
39 0
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
60 0
banner1032

“Kıb-Tek’in bir ampul alacak parası yoksa dükkânı kapasınlar”

banner1020

banner1045
“Kıb-Tek’in bir ampul alacak parası yoksa dükkânı kapasınlar”
banner971
Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt muhabirimiz Niyazi Ergülen Güzelyurt’ta vatandaşların mahalle aralarında geceleyin yürümekten korkar olduklarını belirterek bunun sebebini bizlerle paylaştı.
Ergülen fotoğrafta görülen sokak lambasının bir süreden beridir yanmadığını belirterek bu sokak lambasının değiştirilmesi için Cemil Eriz Sokak sakinlerinin ilgililere başvurduklarını fakat olumsuz cevap aldıklarını kaydetti.
Çalışmayan bu sokak lambasının değiştirilmesi için önce belediyeye giden bölge sakinlerinin ‘sokak lambalarıyla Kıb-Tek ilgilenir’ cevabını alması nedeniyle Kıb-Tek bölge ofisine başvurdukları ancak oradan ise aldıkları cevabın ‘Şu an elimizde sokak lambası ampulü yok. Ne zaman olacağı da belli değil” cevabı aldığı bildirildi.
Bölge sakinleri “Bizden her ay binlerce lira ücret alan Kıb-Tek’in bir ampul alacak parası yoksa dükkânı kapatsınlar da eve gitsinler” diyerek isyan ettiler. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.