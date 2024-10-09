“Kıb-Tek’in bir ampul alacak parası yoksa dükkânı kapasınlar”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt muhabirimiz Niyazi Ergülen Güzelyurt’ta vatandaşların mahalle aralarında geceleyin yürümekten korkar olduklarını belirterek bunun sebebini bizlerle paylaştı.

Ergülen fotoğrafta görülen sokak lambasının bir süreden beridir yanmadığını belirterek bu sokak lambasının değiştirilmesi için Cemil Eriz Sokak sakinlerinin ilgililere başvurduklarını fakat olumsuz cevap aldıklarını kaydetti.

Çalışmayan bu sokak lambasının değiştirilmesi için önce belediyeye giden bölge sakinlerinin ‘sokak lambalarıyla Kıb-Tek ilgilenir’ cevabını alması nedeniyle Kıb-Tek bölge ofisine başvurdukları ancak oradan ise aldıkları cevabın ‘Şu an elimizde sokak lambası ampulü yok. Ne zaman olacağı da belli değil” cevabı aldığı bildirildi.

Bölge sakinleri “Bizden her ay binlerce lira ücret alan Kıb-Tek’in bir ampul alacak parası yoksa dükkânı kapatsınlar da eve gitsinler” diyerek isyan ettiler.

