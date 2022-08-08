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“Keyif almanın bir biçimi herhalde, biz anlamıyoruz”

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Bu çevrenin her gün biraz daha kirletilmesi sonucunda ilerleyen zamanlarda burayı kullanan kişilerin bir daha kullanmasına imkan kalmayack

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“Keyif almanın bir biçimi herhalde, biz anlamıyoruz”
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu Girne bölgesi sakini vatandaşlarımız geçtiğimiz gün yürüyüş yapmak amacıyla sabah saatlerinde gittikleri Lapta Yürüyüş Yolu bölgesinde karşılaştıkları fotoğraftaki manzara nedeniyle isyan ettiklerini belirterek sitemlerini paylaştılar.
Vatandaşlarımız “Burası Lapta Yürüyüş Yolu… Uzun köprünün hemen yanı… Birileri alem yapmış, pisliklerini de s….mış bok gibi bırakmışlar…” diyerek bu şekilde çevreyi kirletmenin anlamını kavrayamadıklarını dile getirdiler.
“Keyif almanın bir biçimi herhalde, biz anlamıyoruz. Ya da çağdaş yaşamı kavrayamamış ot gibi yaşayan zavallılardır. Akılları birşey kesmeyen, verdikleri zararın farkında olmayan garibanlar… Başka türlü olamaz herhalde” diyen vatandaşlarımız söyleyecek başka şey bulamadıklarını dile getirdiler.
Bu çevrenin her gün biraz daha kirletilmesi sonucunda ilerleyen zamanlarda burayı kullanan kişilerin bir daha kullanmasına imkan kalmayacağını ifade eden vatandaşlarımız “Bu şekilde kirletmeye devam edersek yaşayacak çevremiz kalmayacak” diyerek sözlerini tamamladılar. 
 
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