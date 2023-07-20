“Kesintilerin adını artık arıza mı aldı?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde artan sıcaklarla birlikte elektrik kesintilerinin de arttığını ifade ederek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız “Kıb-Tek yetkililerinden bıçağın ağzı kütleşti artık elektriği kesmeyeceğiz açıklaması gelmişti. Açıklamanın ardından daha bir gün bile geçmeden saat 12.00 civarında kesilen elektrik uzun bir süre gelmedi. Saat 15.30 civarında gelince küfürlü hicaz, santurlu Acem Aşiyan makamında zincirlerle bağladığımız küfürlerimizin kilidi ile oynamaya başladı” diyerek sitem ettiler.

Kesinti ile ilgili Elektrik Dairesini aradıklarını normal açıklamada herhangi bir arıza veya kesinti yok denildiğini ifade eden vatandaşlarımız “Durum merkeze bağlanınca arıza var ve elektrik ne zaman verilecek belli değil diyor telefonun diğer ucundaki memur. Yahu bu ne bitmez arızaymış. Kesintilerin adını artık arızamı aldı onu da bilmiyoruz” dediler.

Kıb-Tek yetkililerine seslenen vatandaşlarımız istifanın da bir erdem olduğuna vurgu yaparak “Be arkadaşlar beceremiyorsanız 'İstifa Müessesi diye bir kurum var. Oraya müracaat edin. Yok dolgun maaşları bırakamazsanız hükümet bu işe bir el atsın. Bu sıcaklarda kesintilerden bıktık usandık. Ayıptır yahu” diyerek sözlerini tamamladılar.

