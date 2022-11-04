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Kesilen trafik cezaları nereye gidiyor?

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Kesilen trafik cezaları nereye gidiyor?

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, ülkemizde son zamanlarda trafik polislerinin sürekli olarak yollarda denetim yaparak ceza kestiklerini dile getirerek, kesilen cezalardan toplanan paraların yollara gitmesi gerektiğini belirterek sitemlerini dile getirdiler.
“Sırf telefonda konuşuyoruz veya emniyet kemeri takmıyoruz diye bizi düşünüp ceza kesen devletimiz, lütfen bu yollara da bir el atsın resmen kaza sebebi” diyerek, bize bir fotoğraf gönderen vatandaşlarımız, yollardaki çukurların artık mayın tarlasına dönüştüğünü kaydettiler.
Önümüzdeki kış aylarında yağacak güçlü yağmurlar sonrasında yolların kullanılmaz hale gelebileceği görüşünü de dile getiren sürücülerimiz, halktan toplanan vergilerin halka hizmet olarak ne zaman döneceğini sorguladılar.
Sürekli olarak hükümet yetkililerinin ‘bu yol bu tarihte bitecek, şu yol için ihaleye çıkıldı’ diyerek vatandaşları avuttuğunu ifade eden vatandaşlarımız, yeni yollara değil eski yolların iyileştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu sözlerine eklediler.
 
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