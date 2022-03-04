Kervansaray Plajı lağıma boğuldu

“Yazın gelip plajı işletip kaymağını almakla olmaz bu iş... Kış aylarında da buraya sahip çıkmak gerekiyor”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesinden bazı vatandaşlarımız, Girne’de halkın denize girdiği plajlardan biri olan Karaoğlanoğlu’ndaki Kervansaray Plajı’nın adeta lağım çukuruna döndüğünü ifade ederek bize fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün Kervansaray Plajı bölgesinde çektikleri fotoğraflardan da görüldüğü gibi bölgedeki bazı işletmeler ve evlerden gelen lağım sularının belirterek “Girne Belediyesi Kervansaray plajına resmen lağım akar bu konuda bir şey yapmayı düşünmezsiniz?” diyerek çağrı yaptılar.

Vatandaşlarımız, bu bölgeye sürekli lağım sularının aktığını iddia ederek “Eskiden kokmazdı diye lağım değil diye Belediye geleni gideni kandırırdı. Şimdi kokar da” diyerek bölgedeki son durumu bizlerle paylaştılar.

Yaz aylarında buranın Belediye tarafından işletildiğini ancak kış aylarında kaderine terk edildiğini ifade eden vatandaşlarımız “Yazın gelip plajı işletip kaymağını almakla olmaz bu iş... Kış aylarında da buraya sahip çıkmak gerekiyor” diyerek belediyeyi göreve davet ettiler.

