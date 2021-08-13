Kermiya sakinlerinde büyük endişe

Ayaklı Gazete’ye Kermiya bölgesinden ulaşan ismini vermek istemeyen vatandaşlarımız, bazı işletmelerin para kazanmak uğruna insan hayatını hiçe saydıklarını dile getirerek sıkıntılarını bizlerle paylaştılar.

Kermiya sakini vatandaşlarımız, bölgelerinde bulunan en büyük market olan Kiler-4 isimli markette çalışan personelin neredeyse yarıya yakınının yapılan testler sonucunda pozitif olduğunu öğrendiklerini iddia ederek, “Burada çalışan gerek tezgahtar, gerek rafçı gerekse temizlikçi birçok kişinin testi pozitif çıktığını yine burada çalışanlardan öğrendik. Bizde alış-verişlerimizi buradan yaptığımız için tedirgin olduk” dediler.

Burada çalışanlardan birçok kişinin pozitif çıkmasının tüm çalışanların temaslı olduğu anlamına geldiğini ifade eden vatandaşlarımız “Bu durum bilinmesine karşın halen daha market kapatmayarak halka hizmet vermeye devam ediyor. Temaslı kişilerin izole olması gerekirken bu market çalışanların bile bile çalıştırılarak başkalarının da hasta olmasına sebebiyet veriyorlar” diyerek sitemlerini aktardılar.

Lefkoşa’da vakaların artmasının sebebinin bu şekilde temaslı olan kişilerin kendilerini gizlemesi olduğunu savunan Kermiya bölgesi sakinleri, bu duruma Sağlık Bakanlığı’nın el atması gerektiğini dile getirerek endişelerini paylaştılar.

