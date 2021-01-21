Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, yollarımızda bazı umursamaz sürücüler nedeniyle zır anlar yaşadıklarını belirterek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.



Fotoğrafta görülen araç ve sürücüsüyle Kuzey sahil yolunun Esentepe-Çatalköy arasındaki yolda karşılaştığını dile getiren vatandaşımız “Uzaktan aracın normal bir pick up van araç olarak yoluna devam ettiğini sanarak arkasına yaklaştık. Ancak aracın her yanından geçen başka araç nedeniyle sola kaydığını görünce daha da yaklaştığımız zaman arkada bir alüminyum merdiven taşıdığını fark ettik” diye konuştu.

Bu araç sürçüşünün merdiveni aracın damına doğru uzatmak yerine yatay olarak uzatmasının mantığının almadığını belirten vatandaşımız “İyi ki de yandan geçen bir başka araç bu merdivene takılmadı. Ya da yolun solunda başka bir araç park edilmiş değildi. Tam anlamıyla kazaya davetiye çıkarmak buna denir” diyerek sözlerini tamamladı.

