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Kazaya davetiye çıkarıyorlar

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Ayaklı Gazete’ye gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini ileten duyarlı bir sürücümüz, kırmızı ışık ihlalinin çok tehlikeli sonuçlar doğuracağını unutmamak gerektiğini ifade etti.

Kazaya davetiye çıkarıyorlar
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“Kazaya davetiye bazen böyle duyarsız bencil şoförler sebep oluyor” diyen duyarlı sürücümüz, fotoğrafta da görüldüğü gibi kırmızı ışık ihlalinin bir toplu taşıma aracı tarafından yapıldığına dikkat çekti.
Lefkoşa’daki Dr. Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Levent Motors ışıkları olarak bilinen ışıklarda önceki gün akşamüzeri yaşanan bu kırmızı ışık ihlalinin diğer yerlerdeki trafik ışıklarında da yaşandığına vurgu yapan duyarlı sürücümüz “Tali yoldaki araçlara çarpmasına saniyeler kalmıştı. Allah korudu insanları..” dedi.
Bu minibüsün sürücüsünün tek kazancının sadece 1 dakika olduğunu ifade eden sürücümüz, diğer trafik ışıklarında durmak zorunda kalan bu minibüsle sadece aralarında iki araç olduğunu da sözlerine ekledi.
 
 
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