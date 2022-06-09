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Kaykayla anayolda ilerlemek nereden çıktı?

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Ülkemiz trafiğinde her gün ‘olamaz böyle şey’ dedirten birçok olayla karşılaşıyoruz

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Kaykayla anayolda ilerlemek nereden çıktı?

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, ülkemiz trafiğinde her gün ‘olamaz böyle şey’ dedirten birçok olayla karşılaştıklarına dikkat çekerek, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa trafiğinde karşılaştıkları bir görüntüyü paylaşarak isyan ettiler.
Zaten ülkemizdeki trafiğin oldukça kötü olduğunu, kural tanımazlığın hat safhada bulunduğunu ve yolların çok berbat bir durumda bulunduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Fotoğrafta görüldüğü gibi anayolda kaykayla ilerlemeye çalışan bir kişiyi görüyorsunuz. Bu kişinin bir kazaya sebebiyet vermesi an meselesi” diye konuştular.
Lefkoşa trafiğinin göbeğinde adeta sürücülerle dalga geçercesine ana yolda kaykayla ilerlemenin ne anlamı olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız, “Bu kişinin aklından zoru mu var? Yoksa cebinde parası olmadığı için bu yöntemi seçti bilmiyoruz. Ama bu trafikte her an ezilebileceğini unutmamalı” diyerek sitem ettiler.
 
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