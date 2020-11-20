Kavşaklar aydınlatma bekliyor

Vatandaşlarımız, Lefkoşa- Mağusa anayolu üzerinde bulunan birçok kavşağın anayola tehlikeli girişleri bulunduğunu bu yetmezmiş gibi geceleyin buralarda aydınlatma lambaları bulunmadığı veyahut aydınlatma lambalarının çalışmadığı için sürücülerin kazayla burun buruna kaldığını vurguladılar.
Karayolları Dairesi’nin buralarda bir düzenleme yaparak kavşakları ışıklandırmasının çok zor bir olay olmadığını dile getiren duyarlı vatandaşlarımız, “İllaki birilerinin canının yanması mı gerekiyor, harekete geçmek için. Seyrüsefer ücretlerinden alınan paraların yüzde 1’i bile bu yollara harcansa ülke yolları güllük gülistanlık olacak. Ancak iş yapmak isteyen olmadığı için hiçbirşey olmuyor” diyerek sitemlerini paylaştılar.
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