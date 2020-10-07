Karşıyaka’da denize sıfır doğa katliamı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde sahillerin veya kıyıların hunharca talan edilmeye devam edildiğini dile getirerek, bu talana bir dur denilmesi gerektiğini ifade edip sitemlerini bizlerle paylaştılar.





Ülkemizin güzel sahillerinden biri olan Girne bölgesindeki Karşıyaka bölgesinin sahile yakın bir bölgede fotoğrafta görüldüğü gibi iş makinesiyle birilerinin tepeyi yıkmaya çalıştığını belirten duyarlı vatandaşlarımız, resmen doğa katliamı yapıldığını vurguladılar.

“Belli ki inşaat yapılacak gibi... Denize sıfır... Yıkıntılar bile denize düşüyor... Özel mülk mü denizin hemen kenarı? Normal bir işlem mi yani bu? diyen vatandaşlarımız, seçim öncesi burada çalışma yapılmasına kimin izin verdiğini sorguladılar.

Bunun bir seçim yatırımıysa çok büyük bir suç işlendiğini belirten duyarlı vatandaşlarımız, devlet yetkililerinin bu çalışmaya bir an önce müdahale etmeleri gerektiğini sözlerine eklediler