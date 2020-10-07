Karşıyaka’da denize sıfır doğa katliamı

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Karşıyaka’da denize sıfır doğa katliamı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde sahillerin veya kıyıların hunharca talan edilmeye devam edildiğini dile getirerek, bu talana bir dur denilmesi gerektiğini ifade edip sitemlerini bizlerle paylaştılar.

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Karşıyaka’da denize sıfır doğa katliamı
 
 
Ülkemizin güzel sahillerinden biri olan Girne bölgesindeki Karşıyaka bölgesinin sahile yakın bir bölgede fotoğrafta görüldüğü gibi iş makinesiyle birilerinin tepeyi yıkmaya çalıştığını belirten duyarlı vatandaşlarımız, resmen doğa katliamı yapıldığını vurguladılar.
“Belli ki inşaat yapılacak gibi... Denize sıfır... Yıkıntılar bile denize düşüyor... Özel mülk mü denizin hemen kenarı? Normal bir işlem mi yani bu? diyen vatandaşlarımız, seçim öncesi burada çalışma yapılmasına kimin izin verdiğini sorguladılar.
Bunun bir seçim yatırımıysa çok büyük bir suç işlendiğini belirten duyarlı vatandaşlarımız, devlet yetkililerinin bu çalışmaya bir an önce müdahale etmeleri gerektiğini sözlerine eklediler
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