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Kargayla mücadele sürekli olmalı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde büyük av sezonu ve ince av sezonunun geride kalması sonrasında başta av hayvanları olmak üzere çevreye zarar veren karga ile mücadelenin sürdüğünü kaydettiler.

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Kargayla mücadele sürekli olmalı
 
Özellikle Mesarya’nın sulak bölgelerinde ve çeşitli sulak alanlarda var olan kargalarla mücadele amacıyla Avcılık Federasyonu izniyle doğada ava çıkan birçok avcı oldukça fazla karga avlamış.
Bize ulaşan bazı avcılar bu yıl yine kargaların oldukça fazla türediğini ve bunlarla mücadele için üreticilere de görevler düştüğünü ifade ettiler. Özellikle karga fazlalılığı görülen yerlerde Avcılık Federasyonu’na ulaşılmasını isteyen avcılar karga ile mücadele edilmemesi durumunda var olan keklik ve tavşanların neslinin tükenme ile karşı karşıya olduğunu kaydettiler.
 
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