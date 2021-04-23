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Kargayla mücadele 2 Mayıs’ta başlayacak

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde büyük av sezonu ve ince av sezonunun geride kalması sonrasında başta av hayvanları olmak üzere çevreye zarar veren karga ile mücadele 2 Mayıs itibariyle başlayacağı bildirildi.

Kargayla mücadele 2 Mayıs’ta başlayacak
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Özellikle Mesarya’nın sulak bölgelerinde ve çeşitli sulak alanlarda var olan kargalarla mücadele amacıyla Avcılık Federasyonu izniyle doğada ava çıkan birçok avcının 2 Mayıs’ı iple çektikleri bildirildi.
Bize ulaşan bazı avcılar bu yıl yine kargaların oldukça fazla türediğini ve bunlarla mücadele için üreticilere de görevler düştüğünü ifade ettiler. Özellikle karga fazlalılığı görülen yerlerde Avcılık Federasyonu’na ulaşılmasını isteyen avcılar karga ile mücadele edilmemesi durumunda var olan keklik ve tavşanların neslinin tükenme ile karşı karşıya olduğunu kaydettiler.
Bu yıl mücadelenin biraz geç başlamasının bazı kekliklerin yumurtalarının kargalar tarafından yenmesine neden olduğunu da iddia eden avcı vatandaşlarımız, kargayla mücadelenin en geç Nisan ayı 20’si sonrasında başlaması gerektiğini belirttiler.
 
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