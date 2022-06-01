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Karavancılar sezonu açtı

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Mağusa bölgesinde birçok plajda karavanlara ayarılan yerlerin mayıs ayının ortasından itibaren yavaş yavaş doldurulmaya başlandı

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Karavancılar sezonu açtı

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde yaz aylarına girdiğimiz bugünlerde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte serinlemek isteyenler veya rahatlamak isteyenlerin tercih ettikleri plajlarımızda karavancılara ayrılan alanlarında dolmaya başladığı bildirilmekte.
Bize ulaşan bilgilere göre, özellikle Mağusa bölgesinde birçok plajda karavanlara ayarılan yerlerin mayıs ayının ortasından itibaren yavaş yavaş doldurulmaya başlandığı kaydedilirken, ilerleyen günlerde bu bölgelerde karavancıların yazı geçirmek için dolduracakları tahmin edilmekte.
Özellikle hava sıcaklıklarının 35 derecelere çıkması sonrasında plajlara akının daha da hızlanacağı iddia edilirken, bazı bölgelere karavancılar için yeni yerler açılması talebi olduğu da gelen bilgiler arasında.
 
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