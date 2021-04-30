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Karavancılar deniz sezonunu açmaya hazırlanıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde hava sıcaklıklarının Nisan ayı ortasından itibaren 30 santigrat dereceler civarına ulaşması nedeniyle yaz aylarında deniz keyfi yapan birçok vatandaşımızı hareketlendirmiş.

Karavancılar deniz sezonunu açmaya hazırlanıyor

Bize ulaşan bilgilere göre, özellikle yaz aylarıyla birlikte kullanımlarında bulunan karavanlarla gerek Mağusa sahillerinde gerekse kuzey sahil şeridinde deniz kenarlarında yer alarak denize giren vatandaşlarımız karavanları hazırlamaya başlamışlar.
Hatta birçok karavan sahibinin karavanlarını deniz kenarlarına götürerek yerlerini bile aldıkları bize ulaşan haberler arasında bulunurken, hava sıcaklıklarının böyle devam etmesi durumunda hafta sonu denize girmeyi bile planladıkları gelen bilgiler arasında.
 
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