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Karavan alanları rant alanına döndü!

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Karavan alanları rant alanına döndü!
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Ayaklı Gazete'ye ulaşan duyarlı vatandaşlarımız, Kaplıca köyünde karavan alanı olarak ayrılan bir bölgedeki karavan ve yerinin satılığa çıkarıldığını bizlere bildirdiler. Sosyal medyada bu satış ilanını gören birçok vatandaş, duruma büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Karavan alanları rant alanına döndü. Kimin malını niye satıyorlar?" ifadeleriyle öfkelerini dile getirdiler.
Kamuya ait bu tür alanların kişisel kazanç amacıyla kullanılmasına karşı çıkan vatandaşlarımız, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek yetkilileri göreve çağırdılar. "Bu alanlar halkın ortak malıdır, kişisel çıkarlar için kullanılmamalıdır," diyen vatandaşlar, kamu alanlarının korunması ve ranttan arındırılması gerektiğini vurguladılar.


 
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