Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Yeni Boğaziçi bölgesi sakinleri yıllardır var olan ve bu yaz daha fazla gün yüzüne çıkan Salamis otel yakınlarındaki Kamp-Der’e ait karavan alanı konusunda düşüncelerini bizlerle paylaşarak bu konuda hükümetin net tavır koyması gerektiğini kaydettiler.



Bölge sakinleri yıllar önce buraya bazı kişilerin karavanlarıyla gelerek yaz ayları boyunca kaldıklarını ve zamanla bu bölgenin Kamp-Der adında bir dernek adına karavan alanı olarak yerleşime açıldığını anlatarak şu anda bu bölgede karavan dışında her şeyin var olduğunu ifade ettiler.

Buraya zamanla yerleşenlerin adeta birer yazlık ev kurduklarını, betonarme inşaatlar yapıldığını belirten bölge sakinleri “Kısacası bu bölgenin doğal yapısı gitti, yerine betonlaşmış bir bölge geldi. Şimdi burada yaşayanların yarattığı kirlilik neden belediye tarafından temizlenmeli. Bizce belediye burada çok haklı. Karavan alanı böyle mi olur?” diye sorguladılar.

Bu bölgede kalanların bazılarının hava parasına kiraladıkları bu karavan alanlarını şimdilerde oldukça fahiş fiyata başkalarına sattığını iddia eden bölge sakinleri bu konuda artık hükümetin net tavır koyarak tarafını belirlemesi gerektiğini sözlerine eklediler.

