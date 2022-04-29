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Karasinekler ve sivrisinekler mesaiye başladı

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“Herhalde bu sinekler de evrim geçirmiş olsalar gerek. Çünkü eskiden mumu yaktığımız zaman değil oda içinde diğer odalarda bile sinek uçamazdı. Ama şimdi mumun etrafında uçuyorlar”

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Karasinekler ve sivrisinekler mesaiye başladı
 

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, bu yıl bereketli yağmurlarla her tarafın otlarla dolduğunu ve bu nedenle sivrisinekler ve kara sineklerin oldukça arttığını dile getirdiler.
Her yıl sivrisineklerle mücadele için evlerinde hap veyahut sinek mumu yaktıklarını aktaran vatandaşlarımız, ancak bu yıl yakmaya başladıkları hap veyahut mumların hiçbir fayda etmediğini söylediler.
“Herhalde bu sinekler de evrim geçirmiş olsalar gerek. Çünkü eskiden mumu yaktığımız zaman değil oda içinde diğer odalarda bile sinek uçamazdı. Ama şimdi mumun etrafında uçuyorlar” diyen vatandaşlarımız yaz aylarının oldukça zorlu geçeceğinin şimdiden anlaşıldığını sözlerine eklediler.
 
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