Karantina yurdundan ürkütücü bir kare

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, bir yakının Dikmen bölgesinde bulunan bir üniversite yurdundan kendisine ilettiği fotoğrafı bizlerle paylaşarak, karantinada kalanların durumunu bizlerle paylaştı.



Bu fotoğraf karantinaya alınan biri tarafından iletildi “Fotoğrafta gördüğünüz kişinin ruh halini düşünemiyorum. Ancak oldukça sıkılmış bir kişi olsa gerek. Zira yaklaşık 5 metre yükseklikteki bir odanın cam pancurunun önünde çömelmiş vaziyette durması bunu gösteriyor. Bu kişi dengesini kaybetse kendini bir anda beton zeminde bulacak” .

Bu karantina otelleri veyahut yurtlarında insanların adeta hapis hayatına mahkum edildiğini ifade eden vatandaşımız, aldıkları duyumlara göre, yine dün akşamüzeri bir kişinin kusmaya başlaması sonrasında yardım talep etmesine karşın görevlilerden kimsenin ona yardıma gitmediğini anlattı.

Bu yurtlarda karantinaya alınan gerek vatandaş gerekse turistlerin morallerinin düzeltilmesi için onlara psikolojik destek verilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşımız, yetkililerin bu konuda bir eylem planı yapması gerektini vurguladı.

