Kapanmak yerine aşı sayısı artırılmalı

Sağlık Bakanı’nı “bundan böyle kendini koruma görevi kişilere kalmıştır” deme noktasına getirdiniz madem ki, hükümet olarak salgına karşı mücadeleye yeterince sahip çıkamıyor, Sağlık Bakanlığı’na destek olamıyor, Halk sağlığını krizi yönetemeyerek tehlikeye atıyorsunuz demektir. Panik yapmayalım, soğuk kanlı olalım evet ama gerçekten artık hepimizi endişelendiriyorsunuz.

(Kudret Özersay)





Senelerdir haksız kazanç elde edip hükümetlerin sırtından zengin olanlar (başımıza çok iyi iş insanı kesilip sağa sola akıl vermeye çalışanlar) ve bunlara göz yuman kişiler, ihalecikleri alıp rüşvet verenler, işçinin, emekçinin, dürüst iş yapmaya çalışan işverenlerin haklarını yeyen kişiler, bir zahmet o götürdükleri paraları çıkarıp aşı yardımında bulunsun artık.

(Ceran Tunalı)





Aşı işini belli ki idrak edemeyenler var. Bu konu şirketlerin ya da iş insanlarının "aferin" alacağı bir konu değil.

İhtiyaç duyulursa herkes katkı koyar. Katkı koyacak dünya kadar da insanımızın olmasını bilmek güzel.

Konu öyle bir aşamaya getirildi ki, "sanki da aşıya ulaşmamıza tek unsur olan Türkiye yetersiz kaldı, aşı almaya parası da yok, biz çözüyoruz..."

Bu işlerin bir koordinasyonu olur, ahengi olur...

Karaborsadan aşı alabileceğini düşünen varsa, kenarda beklesin.

Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma aşaması bu...

(Hüseyin Ekmekçi)







Bu konu bizim Sağlık Bakanımıza iki gömlek büyüktür dediğimizde eleştirildik, "İyi insan" olmanın "iyi yönetici" anlamına gelmediğini de söyledik, gene eleştirildik... İşte memleketteki durum.. Sağlık Bakanlığı kendi aldığı karar ile salgın alevine benzin döktü! Şimdi de PCR testleri durdurduk diyor... Too late be reis!

(Aytuğ Türkkan)



Açık sektörler için yarın PCR testi yapılacak diye çağrı yap..

Bunun üzerine yığılma olsun..

Sonra kapasite yetmeyince testleri durdur.

Planlama?

Organizasyon?

Ön görü?

Bakkal hesabı?

Yazık.

(Aral Moral)







İlçeler arası PCR zorunluluğu?!

Yani şimdi siz tedbir ve önlem mi almış oldunuz?

Bu şekil mi?

İlçeler arası patlama olacak!

Yine durdunuz durdunuz mükemmel bir karar aldınız;

Sosyal mesafenin içine s*çtınız şuan..

Bu daha iki özel hastahanemiz.

Bunun gibi kaç yer daha bu kaosta.. Siz bir güne bu kadar insanı test yapmaya mecbur ettiğiniz için..

(Hasan Kafesci)



Merak ettiğim için soruyorum. Muhalefet partilerinin bizim gibi ileti yazmak dışında bir hareket planı var mı? Yoksa biz de vatandaş olarak sırf ileti yazdığımız için Muhalefet partisi sayılır mıyız?

(Mehmet Ekin Vaiz)



O kadar insan gördük fotoğraflarda;

Hepsi işler?

Hepsi şehirler arası gezecek?

Hepsinin iş yeri açık?

Hepsi açık iş yerinde çalışır?

Evde oturanlar dışardakilerden daha azdır gibime gelir!

(Ahmet Özsoy)



