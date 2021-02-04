Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde son bir haftadır sokağa çıkma yasağı olduğunu ve bunun bir hafta daha uzatıldığını ancak son bir haftada pozitif vakalarını iki kat arttığını belirterek fotoğrafta görülen bu durum sürdükçe vakaların azalmayacağını iddia ettiler.

Vatandaşlarımız, Lefkoşa trafiğine bakıldığı zaman gündüz saatleri ülkede kapanma olmadığını görebileceğimizi ifade ederek bu trafik yoğunluğunun anlamının birilerinin sürekli yer değiştirdiği veyahut işlerinden geri durmadıkları anlamı taşıdığını dile getirdiler.

Polisin daha etkin denetim yaparak şehir içlerinde dolaşan kişilerin çok daha azalmasını sağlaması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, gerekirse, Lefkoşa veyahut diğer bölgelerdeki belediyelerin de zabıtalarının da izinsiz dışarıda gezenlere ceza keserek caydırıcı olmaları gerektiğini belirttiler.

Kapanmanın anlamının evlerinde kalmak olduğunu ancak bunun henüz başarılamadığını da sözlerine ekleyerek “Kapanma bu mu? Buysa vay halimize” diyerek sözlerini tamamladılar.

