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Kapalı ortamlarda sigara içme yasağını takan yok

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Kapalı ortamlarda sigara içme yasağını takan yok
Kapalı ortamlarda sigara içme yasağını takan yok
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son günlerde artan hava sıcaklıkları her yerde etkili olurken, kamuda çalışanların klimanın altında çalışmasına karşın oldukça duyarsız hareket ettiklerini belirterek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Özellikle devlet dairelerinde çalışanların kapalı alanlarda sigara içilmez kuralını hiçe sayarak halen daha sigara içtiklerini iddia eden vatandaşlarımız, “Birçok devlet dairesinde çalışanlar sıcak hava nedeniyle dışarı çıkmıyor. Ancak klimanın çalıştığı halde pencereler açılarak sigaralarını tüttürüyorlar.” diyerek sitemlerini aktardılar.
 
 
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