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Kantara bölgesi evleri, kaderine mi terk edildi?

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Ayaklı Gazete’ye İskele bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, İskele İlçesi’ne bağlı Kantara Kalesi bölgesinde bulunan ve İçişleri Bakanlığı’na ait olan evlerin atıl durumda olması nedeniyle sitem ederek görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Kantara bölgesi evleri, kaderine mi terk edildi?
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Vatandaşlarımız, “Ülkemizin en güzel bölgelerinden olan Kantara bölgesindeki evler atıl halde duruyor. Bu bölge 25 kadar ev İçişleri Bakanlığı’na bağlı bulunmaktadır. Bu evler 1980 yıllarında vatandaşlara kiralanmaktaydı” diyerek 2005 yılından sonra bölgedeki evlerin kira sözleşmelerinin durdurulduğunu kaydettiler.
Turizm master planında bulunan fakat hiçbir çalışma yapılmayan bir yer olduğunu belirten vatandaşlarımız, Büyükkonuk Belediyesi’nin geçmiş zaman içinde TC Yardım Heyeti finansmanı ile bölgeye su getirdiğini, fakat kazdığı çukurları asfaltlamadığını ifade ettiler.
Vatandaşlarımız “Kimi arasak sonuç yok. Bu aralar bazı vatandaşlarca evlerin kapıları açılıp içerde yeme içme yapılıyor” dediler.
Kantara’da BRT ve Eğitim Bakanlığı, Orman Dairesi’ne bağlı evler bulunduğunu ve hepsi yıkılmış atıl durumda olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, “O kadar bakan ve müsteşar değişiyor ki kimseden bir çalışma yok. Kiliseyi depo yapıp kullanıyorlar yazık” diyerek sitem ettiler.
 
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