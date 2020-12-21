Kanlı Dere’nin rehabilitesi başka bahara mı kaldı?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşalılar Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın göreve geldiği ilk yıllarda başlattığı ancak halen bitemeyen Kanlı Dere’nin yürüyüş parkuru projesi hakkında beklentilerini ve anılarını bizlerle paylaştılar.



Lefkoşa sakini vatandaşlarımız çocukluk yıllarında Kanlı Dere (Dereboyunun ismini aldığı dere) kendileri için çizgi romanlarda okudukları ve de filmlerde gördükleri birçok yeri anımsattığını belirterek “Efkaliptolar, Zagor’un Darkwood ormanına benzerdi mesela. Oradaki eski tren yolu köprüsü ise o dönemde çok meşhur olan “Kwai Köprüsü” filmindeki köprüyü anımsatırdı bize. Bu köprünün altındaki birikinti ise adeta bizim için bir göldü” diyerek anılarını paylaştılar.

Buradan geçtikleri zaman anılarının canlandığını ancak buranın bir türlü rehabilite edilememesinden dolayı her zamanki gibi çirkef kokusunun etrafı sardığını dile getiren vatandaşlarımız “Köprü yerli yerinde duruyor. Belediyenin 40 senedir bitmeyen Kanlı derenin tımar edilmesi projesi yine başka bahara kaldığı için o da pas içerisinde kaderini bekliyor” dediler.

Bu konuda Başkan Harmancı’yı göreve davet eden Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, 2021 yılının bu projenin hayata geçirilmesi yılı olmasını temenni ettiler.

