Kanlı Dere lağım suyuna boğuldu, Dereboyu koktu

Ayaklı Gazete’ye Lefkoşa’dan ulaşan bazı vatandaşlarımız, başkentin en işlek caddelerinden olan Mehmet Akif Caddesi’nin 1 haftadır lağım kokusundan geçilmediğini söyleyerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Dereboyu olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi boyunca devam eden Kanlı Dere’den gelen lağım kokusunun 1 haftadır devam ettiğini belirten bölge sakinleri “Kanlı Dere’nin son bir haftadır lağım suyu aktığını görüyoruz. Fotoğrafa baktığınızda da dereden akan sunun rengi grimsi bir renkte. Ama bu su bizim taraftan mı dereye bırakılıyor yoksa Güney Lefkoşa’dan mı bırakılıyor anlayamadık” dediler.

Bu konuda Lefkoşa Türk Belediyesi’nin harekete geçip geçmediğini merak ettiklerini dile getiren bölge sakinleri ilerleyen günlerde bu lağım suyundan dolayı bir salgın hastalık olma ihtimaline dikkat çektiler.

