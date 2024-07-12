Kanlı Dere'den yükselen kötü kokular

Ayaklı Gazete'ye ulaşan vatandaşlarımız, Lefkoşa'nın en büyük deresi olan Kanlı Dere'nin bazı günler dayanılmaz derecede yoğun ve kötü bir koku yaymasından şikayetçi.

Bölge halkından gelen şikâyetlere göre, akan suyun rengi ve kokusu hiç de normal değil ve bu olumsuz durum uzun zamandır devam etmekte. Ne yazık ki yetkililer bu konuda duyarsız kaldı.

“Bazı günler koku öyle yoğun oluyor ki nefes almak bile zorlaşıyor, kapı ve pencereler açılamaz hale geliyor” diye tepki gösteren bölge sakinleri, "Zaten sivrisineklerle mücadele zayıf, bir de bu kokuyla birleşince mağduriyetimiz dayanılmaz bir boyuta ulaşıyor," diyerek sıkıntılarını dile getirdiler.

Bölge halkına göre belediyenin bir yıl önce dere yatağını temizlemesi ve kamış ve yabani otların çıkmasını engellemek için düzenli olarak kimyasal ilaçla müdahale etmesi takdir ediliyor; ancak bu koku, tüm bu çabaları gölgede bırakıyor.

