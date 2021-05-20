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Kamyonlar hangi saatlerde ana yollarda seyredecekti?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz ülkemizde, ağır vasıtaların mesai saatleri başlangıcı veyahut mesai bitiminde yollara çıkmayacakları konusunda Bakanlar Kurulu kararı olduğunu hatırlatarak bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Kamyonlar hangi saatlerde ana yollarda seyredecekti?
 
Sürücü vatandaşlarımız, gerek sabah saatlerinde gerekse mesai saati çıkışında ağır vasıta araçların yollarda olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Bir bakıyoruz, sabah saat 07.30 civarında anayolda kamyonlar, tırlar trafikte ilerlemeye çalışıyor. Mesai çıkışı yine, bu kez de anayolda kamyon önümüzde vızır vızır gitmekte. Hani mesai başlangıç ve çıkışlarında ağır vasıtalar yollara çıkmayacaktı” diyerek bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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