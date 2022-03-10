Kamyon ve ağır araç sürücüleri yollarda terör estiriyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde ağır vasıta kullanan araç sürücülerinin araçlarını sorumsuzca kullandıklarını ve bunun sonucunda dünkü ölümlü kaza gibi kazaların meydana gelerek çok canların yandığını ifade ettiler.

Bize ulaşan vatandaşlarımız “Bir kaza meydana geldi ne yazık ki ölümlü bir kaza! Bir kişi yolunda giderken dikkatsiz bir sürücünün kurbanı oldu” diyerek bu çekiciler, kamyonlar ve benzeri ağır araçların yollarda nasıl bir süratle seyrettiklerini sorguladılar.

Defalarca sosyal medya hesaplarından yazdıklarını ve bu araç sürücülerinin can yakacaklarını dile getirdiklerini söyleyen vatandaşlarımız “İşte bu yaşanan kaza öyle bir kaza.. Yollarda adeta terör estiren sürücüler var!!Sürat yaparsan direksiyon hakimiyetini kaybetme riskin çok yükselir gider başka bir insanın canını yakarsın..” dediler.

Sürat ve dikkatsizliğin kaza getirdiğini uzmanların defalarca dile getirdiğini belirten vatandaşlarımız ayrıca bizim yollarımızın da sürat yapacak kadar iyi yollar olmadığını herkesin bildiğini dile getirerek “Gerçekten yeter artık.. Şu yollardaki sorumsuzları durdursun biri!!!” yetkilileri göreve davet ettiler.

