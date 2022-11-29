banner875
banner885
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değil”
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değil”
3 0
22 0
 
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
40 0
Utanç verici manzara
Utanç verici manzara
23 0
Fas, Belçika karşısında tarih yazdı
Fas, Belçika karşısında tarih yazdı
14 0
Girne Yarı Maratonu yapıldı
Girne Yarı Maratonu yapıldı
14 0
3 trafik kazasında 3 yaralı…
3 trafik kazasında 3 yaralı…
30 0
banner878

Kamusal sağlık ve eğitimin önemi bir kez daha görüldü

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, önceki akşam ailecek yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaşarak ne kadar kötü olsa da devlet hastanelerinin durumunun içindeki doktorların her zaman güven verdiğini dile getirerek yaşadıklarını anlattı.

banner825
Kamusal sağlık ve eğitimin önemi bir kez daha görüldü

Vatandaşımız “Dün akşam kardeşim dengesini kaybedip düştü ve başını çok ciddi bir şeklide çarptı. Sert darbenin etkisiyle hem şişme hem kanama oldu. Baş dönmesi ve mide bulantısıyla direkt hastaneye götürüldü” diyerek yaşananları anlatmaya başladı.
Eve en yakın hastane bir özel!! hastane olduğu için hemen oraya gidildiğini belirten vatandaşımız  “Özel hastanedeki yetkililer açık yarayı bandajlayıp röntgen/mr çekmeden hediye paketi gibi eve gönderdiler kardeşimi. Başına aldığı bu ağır darbenin kafa travması/ iç kanama vs gibi sonuçları olacağını ‘tıp’ eğitimi almamış olan kardeşim tahmin edebildiği için eve gelmenin doğru olmadığını düşündü ve devlet hastanesine gitti” dedi.
Devlet hastanesindeki doktorların şaşkınlık içinde gerekeni yaptığını aktaran vatandaşımız “Röntgen çekildi, yaraya dikiş atıldı ve 6 saat gözetim altında tutuldu…Şükür kardeşim şu an iyi” diyerek bunun neden özel hastanede yapılmadığını sorguladı.
Vatandaşımız “Demem o ki, her ne kadar ‘bazıları’ kamusal sağlık hizmetlerini bitirmek için uğraşsa da, her ne kadar sağlığımızı hiçe sayıp para babalarına rant sağlamak için politikalar üretse de! İşini canla başla, hakkıyla ve insanca yapan insanlar henüz tükenmedi! Biz de kamusal sağlık kamusal eğitim demeye ve bunlar için mücadele etmeye devam edeceğiz!” diyerek sözlerini tamamladı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.