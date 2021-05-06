Kamunun halini özetleyen bir fotoğraf

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde kamunun ne durumda olduğunu açıklayan en güzel fotoğrafın belki de bu gönderdiği fotoğraf olduğunu dile getirerek sitemlerini paylaştılar.



Fotoğrafta görülen Sağlık Bakanlığı’na ait RHA plakalı Tıbbi Atık Aracı’nın bu halinin çok konuşulacak bir fotoğraf olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Kamu sektörü gibi kamu araçları da adeta çarpılmış durumda. Neresini tutsanız dökülen kamunun sanki de yoldaki hali” dediler.

Bu aracın halinin adeta viraneden alınmış bir aracı andırdığını ifade eden vatandaşlarımız, “Bu araçları kullanan veya sorumluları hiç mi bu araçları kontrol etmiyor. Arka kapısı neredeyse kopup yola düşecek gibi duran ve şasisi kaçmış bu kamyon tarzı aracı kullanan şoförler utanmadan bu araçla nasıl yola çıkıyorlar” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

Sağlık Bakanlığı yetkililerini göreve davet eden vatandaşlarımız, bu aracın hemen elden geçirilmesini ya da trafikten çekilmesini istediler.

