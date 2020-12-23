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Kamuda tasarruf yerine fuzuli harcamalar sürüyor

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Pandemi sürecinden kaynaklı ekonomik sıkıntılara rağmen kamuda fuzuli harcamaların devam ettiği öğrenildi.

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Kamuda tasarruf yerine fuzuli harcamalar sürüyor
 
 
 
Bize ulaşan bilgilere göre bu fuzuli harcamaların yapıldığı yerlerden biri de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı binası.
Eski Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu döneminde müsteşar Aytunç Şirket’in
talimatıyla Bakanlık binasında başlayan yer parkelerinin değişimi, masa, sandalye gibi mobilyaların yenilenmesi, bugünlerde halen devam ediyor.
Özellikle masaların son derece lüks olması ve özel olarak yaptırılışı dikkat çekiyor.
Okulların adete döküldüğü bir dönemde gösterişe yüzbinlerce liralık masraf yapılması ve yeni Bakan Olgun Amcaoğlu’nun da bu fuzuli harcamalara dur demeden devam etmesi, Bakanlığa giden bazı vatandaşların dikkatini çektiği bildirildi.
Oldukça zor günlerden geçen kamu maliyesinin tasarruf yapmak yerine bu şekilde fuzuli harcamalar yapmasına tepki gösteren vatandaşlar ülkemizin bu şekilde yönetilmeyi hak etmediğini dile getirdiler.
 
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