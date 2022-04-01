Kamuda Nisan maaşları yüzde 40 zamlı





Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, UBP-DP-YDP hükümetinin mart ayı maaşlarını zor da olsa ödeyebilmesi sonrasında halktan gelen tepkiyi görmezden gelmemek adına acilen toplantı yaparak yeni kararlar ürettiği bildirildi.

Hükümet kanadından bize ulaşan bilgilere göre, Türkiye ile ekonomik protokolün imzalanmasının gecikmesi nedeniyle kamu çalışanlarının mart ayı maaşlarını ödemekte zorlandığı ve hatta borçlanmak için bankalara yaptığı başvurulardan istediği cevabı alamayan hükümetin, Nisan ayı maaşları konusunda çalışanları mutlu etme adına ani bir karar aldığı bildiriliyor.

Aldığımız bilgilere göre, kamu çalışanlarına nisan maaşlarının yüzde 40 zamlı ödenmesi kararı alındığı ve bu konuda kaynak yaratılması için çalışma başlatıldığı gelen haberler arasında yer alıyor.



(Not: Bu haber 1 Nisan Şakasıdır)

