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“Kaldırımların yayalar için olduğunu unutmayalım”

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“Ülkemizin her yerine kaldırımlar yayalar içindir yazısı mı yazmak gerekiyor bilmiyoruz ama yapılması gerekiyorsa bu yapılmalıdır”

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“Kaldırımların yayalar için olduğunu unutmayalım”
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne sakini vatandaşlarımız, ülkemizin turistik şehirlerinden olan Girne’nin her geçen gün alt yapı sorununu çözdüğünü ancak bazı sorumsuz kişilerin yaptıkları yanlışlar nedeniyle zaman zaman sinir olduklarını ifade ederek bu konudaki düşüncelerini bizlerle paylaştılar.
Girne’nin en işlek ve vatandaşların en çok kullandığı caddelerden olan Kordonboyu caddesi üzerinde yapılan kaldırımlar ile engelli kişiler için yapılan yürüyüş yollarının bazı kendini bilmez sürücülerin yaptığı parklar nedeniyle işgal edildiğini söyleyen vatandaşlarımız, bu durumun Girne’ye yakışmadığını dile getirdiler.
Özellikle butik otel ve kafe tarzı yerlerin bulunduğu bu caddenin gerek turistler gerekse vatandaşlarca yürüyüş amaçlı olarak sıkça kullanıldığına dikkat çeken vatandaşlarımız, “Ülkemizin her yerine kaldırımlar yayalar içindir yazısı mı yazmak gerekiyor bilmiyoruz ama yapılması gerekiyorsa bu yapılmalıdır” diyerek sürücülerin biraz daha dikkatli olmasını istediler.
 
 
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