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“Kaldırımları yayaların kullandığı kimin umurunda”

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“Kaldırımları yayaların kullandığı kimin umurunda”


 
Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde yerel yönetimlerin günü kurtaracak çalışmalarla vatandaşı avuttuğunu, vatandaşın günlük yaşamına değer katacak kuralları uygulamadığını savunarak bize gönderdikleri bir resimle sitemlerini paylaştılar.
Mağusa’nın ara sokaklarında çekilmiş olan bu fotoğrafta görüldüğü gibi, inşaat için kullanılan kum veya çakılın kaldırım üzerine döküldüğünü ve günlerdir orada olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Bu yolu kullanan yayalar kaldırımdaki kum veya çakıl yığınından dolayı ana yol içinden yürümek zorunda kalıyorlar” dediler.
Evinde veyahut bahçesinde inşaat yapmak isteyen kişi veya kişilerin neden inşaat malzemelerini yola veyahut kaldırıma bıraktığını anlayamadıklarını söyleyen vatandaşlarımız, “Ülkede yerel yönetimler görevlerini tam anlamıyla yapmış olsalar ve yasaları uygulasalar bu görüntüleri göremezdik. Ama yerel yönetimlerin hiçbiri yasaları uygulamaya çalışmıyor” diyerek eleştirilerde bulundular.

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