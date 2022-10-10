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Kaldırımlar işgal altında

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Kaldırımlar işgal altında

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son zamanlarda ülkemizde trafiğin her gün  çıkılmaz bir hal aldığını  dile getirerek artan araç sayısından dolayı oldukça sıkışıklık yaşandığını ifade ederek bizlere gönderdikleri fotoğrafla sitem ettiler.
Kaldırımların insanların kullanımı için olduğunu ancak artık artan araç trafiğinden dolayı her yerde kaldırımlarında işgal edildiğini ifade eden vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen yerin Kaymaklı bölgesinde olan bir iş yerinin yan tarafı olduğunu belirttiler.
Özellikle bu bölgede kalan öğrencilerin bu yolu çok sık kullandığını ifade eden vatandaşlarımız, kaldırımı işgal eden bu ve benzeri araçlar nedeniyle öğrencilerin yolun içinde gitmek zorunda kaldıklarını kaydettiler.
 
 
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