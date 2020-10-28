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Kaldırımlar işgal altında

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son zamanlarda ülkemizde trafiğin her gün çıkılmaz bir hal aldığını dile getirerek artan araç sayısından dolayı oldukça sıkışıklık yaşandığını ifade edip bizlere gönderdikleri fotoğrafla sitem ettiler.

Kaldırımlar işgal altında
 
Kaldırımların insanların kullanımı için olduğunu ancak artık artan araç trafiğinden dolayı her yerde kaldırımlarında işgal edildiğini ifade eden vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen yerin Kaymaklı bölgesinde olan bir iş yerinin yan tarafı olduğunu belirttiler.
Özellikle bu bölgede kalan öğrencilerin bu yolu çok sık kullandığını ifade eden vatandaşlarımız, kaldırımı işgal eden bu ve benzeri araçlar nedeniyle öğrencilerin yolun içinde gitmek zorunda kaldıklarını kaydettiler.
 
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