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Kaldırımlar işgal altında

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ülkemizde büyük şehirlerde hemen hemen her sokakta kaldırım bulunduğunu ancak bu kaldırımların insanların kullanımından çok araçların park yeri olduğunu savunarak görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Kaldırımlar işgal altında

Trafik ve çevre kurallarına pek uyulmayan ülkemizde kaldırımlarda daha çok arabaların park yerleri olarak kullanıldığına vurgu yapan vatandaşlarımız, “Özellikle okulların ve dershanelerin bulunduğu bölgelerde kaldırımlara park edilmesi genelde yayalar, özelde ise öğrenciler için büyük tehlike yaratıyor” diye konuştular.
Okullar ve dershanelerin bulunduğu bölgelerde bu şekilde kaldırıma park edilmiş olan araçlar nedeniyle başta öğrenciler olmak üzere, birçok kişinin kazayla burun buruna geldiğini hatta araç sürücülerince ezilme tehlikesi yaşadığını vurgulayan vatandaşlarımız, “Belediye zabıtaları hep anayollarda değil biraz da bu ara yollarda gezinerek ya bu araçları kaldırımlardan kaldırtsın veyahut ceza keserek onları çektirtsin” diyerek zabıtaları göreve davet ettiler.
 
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