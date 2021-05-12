Kaldırımlar da artık araçların

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne sakini vatandaşlarımız, ülkemizde artık yayaların hiç düşünülmediğini ve araç sürücülerinin adeta her yerin kendilerine ait olduğunu düşünerek hareket ettiğini dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.



Fotoğrafta görüldüğü gibi kaldırımın başlangıç veya bitiş yeri olarak rampalandığı yerde aracını park ederek giden bu araç sürücüsünün anlayışına hayran kaldıklarını ifade eden vatandaşlarımız “Yani bu araç sürücüsü ‘siz ne isterseniz yapın bu kaldırım benim park yerimdir’ manasında bir park yaparak oradan ayrıldı” diye konuştular.

Bu araç sürücüsünün ya hiç trafik kuralı bilmediğini veya kimseye karşısı saygısı olmadığını belirten vatandaşlarımız, yaya trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden biri olan bu kaldırıma neden böyle bir araç parkı yapıldığını sorguladılar.

