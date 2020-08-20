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Kaldırımlar araç park yeri mi?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, dün öğleye doğru fotoğrafta görülen aracın sahibi tarafından evlerinin önündeki kaldırıma park edildiğini belirterek bu park nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti.

Kaldırımlar araç park yeri mi?
 
Vatandaşımız, evlerinin önünde bulunan büyük ağacın gölgesinden yararlanmak amacıyla kaldırıma çıkıp aracını park eden bu aracın sürücünden dolayı kendi evlerinden araçlarıyla çıkıp alış-verişe gidemediklerini belirten vatandaşımız, yaklaşık 2 saat bekledikten sonra polisi aramak zorunda kaldıklarını aktardı.
Ancak araç sahibinin yine de gelip aracını almadığını belirten vatandaşımız, “Herkes kendi keyfini düşünüyor. Başkalarını mağdur edeceklerini hiç akıllarına bile getirmiyor. Sanki da kaldırımlar araç park yeridir” dedi.
Bölgede vatandaşların park edebilecekleri boş arazi de olduğunu belirten vatandaşımız “Herhalde bu arkadaşımız, aracına bindiği zaman terlemek istemediği için aracını gölge bir yere bırakmak istedi. Ancak dünyada kendinden başkalarının da olduğunu herhalde unuttu” diyerek sözlerini tamamladı.
 
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