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Kaldırıma araç parkı mı olur?

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Kaldırıma araç parkı mı olur?
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir turist rehberi vatandaşımız geçtiğimiz hafta bir grup turistle birlikte Lefkoşa Surlariçi bölgesine gerçekleştirdikleri gezi sırasında karşılaştıkları fotoğraftaki durumla ilgili sitemlerini bizlerle paylaştı.
Turist rehberi vatandaşımız, Girne Kapısı girişindeki surların olduğu yerde kaldırıma park edilmiş olan bu aracın sürücüsünün neden bu aracı kaldırıma park ettiğini anlayamadıklarını ifade ederek “İçinde bayan bir sürücü bulunuyordu. Ben turist kafilemle oradan geçmek için yola inmek durumunda kaldık. Ancak bu sürücü bayan hiç keyfini bile bozmadan aracın içinde telefonda konuşuyordu” dedi. 
Bu şekilde kaldırıma park etmenin yasak olduğunu bildiğini belirten vatandaşımız “Güneyde bu araca ceza yazarlar. Kaldırımı işgal etiği için. Sürücü aklınca sarı çizgileri atlattı. Ama kaldırıma park ettiği için daha büyük suç işledi” diyerek sitemini aktardı.
 
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