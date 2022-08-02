Jet ski meraklıları korku salıyor

“İlla ki birilerinin başına bir iş gelecek ve öyle mi ders alacağız?”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde artan hava sıcaklıklarından dolayı serinlemek için sahillere koşan vatandaşlarımızın açıklarda sürüş yapması gerekirken sahile yakın sürüş yapan jet ski tutkunlarından dolayı tedirgin olduklarını dile getirdiler.

Özellikle kıyıya yakın yerlerde denize girerek serinlemek isteyen vatandaşların yakınlarında jet skileriyle dolaşan kişilerin neden ihtarlara uymadıklarını sorgulayan vatandaşlarımız, “İlla ki birilerinin başına bir iş gelecek ve öyle mi ders alacağız?” diyerek sitemlerini aktardılar.

Bu konuda gerekli denetimlerin yapılması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız “Jet ski kullanmak isteyenlerin insanların hayatlarını tehlikeye atmayacak mesafede sürüş yapmaları gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladılar.

